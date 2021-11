Vse hladnejše vreme in krajši dnevi našo pozornost usmerjajo navznoter. Udobje in toplina ustvarjata sproščeno vzdušje, varnost, osrediščenost. Oblikovalka Janja Videc je želela pričarati opisano vzdušje in, kot je dejala, »povabiti žensko k raziskovanju notranjega sveta. In to le odete v novo magično kolekcijo – bodisi ob toplem ognjišču s čajem in knjigo v roki, na poslovnem sestanku ali ob večerji s prijatelji.«

Visoka senzitivnost je dar

»Kot vsaka kolekcija, ki jo ustvarim, je tudi slednja odraz mene v določenem obdobju. Lahko bi rekla, da je kolekcija Highly Sensitive Goddess celo najintimnejša do zdaj, najbolj samoizpovedna in zame osebno celo zdravilna. Predvsem zato, ker se mi je ob njenem ustvarjanju dogajal vzporeden proces zdravljenje odnosa do lastne senzibilnosti, ki je bila vedno opazen del mene, vendar je prej nisem znala videti kot prednost. Kot posledico vzgoje in okolja, v katerem sem odraščala, sem se jo naučila videti kot šibkost,« je povedala modna oblikovalka in dodala, da zadnje obdobje prepoznava njene darove in se vse bolj zaveda, da eno ne more obstajati brez drugega.

Vsi občudujejo moč intuitivnega uvida, uglašenosti na notranji svet drugih, zdravilni dotik, brstečo kreativnost… Po drugi strani pa, kot pravi Janja Videc, »slednje ne more obstajati, ne da bi se nas svet globoko dotaknil v vseh svojih razsežnostih, tudi v bolečini in v nelepem. Nemogoče je, da smo senzibilne in intuitivne samo takrat, ko bi si želele. Svet se nas lahko ne dotakne ali pa se nas dotakne v vseh svojih barvah in okusih.«