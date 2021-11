Obstoječa letna vinjeta v obliki nalepke bo veljavna do vključno 31. januarja 2022, prav tako se bodo do konca januarja uporabljale trenutne tedenske in mesečne vinjete. S februarjem pa se bodo vse nalepke poslovile.

V obdobju veljavnosti elektronske vinjete bodo tako lahko vozniki vozil z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone avtoceste in hitre ceste še vedno uporabljali neomejeno, cestnina se namreč ne bo plačevala po prevoženih kilometrih.

Enako kot doslej bodo tako tudi elektronske vinjete omogočale uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem obdobju: za osebna in kombinirana vozila bo to leto, mesec ali teden, za motorna kolesa pa leto, pol leta ali teden.

Veljavna eno leto od nakupa Novost pa bo, da letna elektronska vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto, ampak bo veljala eno leto od izbranega datuma, ki ga bodo vozniki določili ob nakupu, so izpostavili na Darsu. Vse vrste e-vinjet bo mogoče kupiti do največ 30 dni pred izbranim datumom začetka veljavnosti. So pa v upravljavcu avtocest izpostavili tudi nekaj posebnosti, na katere morajo biti pozorni kupci. Elektronska vinjeta bo zgolj nadomestila vinjeto v obliki nalepke in bo vezana na registrsko številko vozila, so izpostavili. Za nakup bo zato potrebna registrska številka vozila, za katerega bo kupljena e-vinjeta, pri spletnem nakupu pa še elektronski naslov in izbrani brezgotovinski način plačevanja. Kupce opozarjajo, da bodo sami odgovorni za pravilnost vnosa registrske številke v sistem e-vinjete. »Če se registrska številka v sistemu ne bo ujemala z registrsko številko vozila, namreč cestnina za vozilo ne bo plačana, kar je prekršek, za katerega se lahko izreče globo,« so poudarili.