Gajser je imel pred zadnjima postajama sezone, v Mantovi bo po današnji dirki še ena v sredo, le točko zaostanka za vodilnim Febvrejem. Boj za naslov prvaka je sicer zelo zgoščen. Pred zadnjima postajama sezone 2021 so bili prvi trije (Febvre, Gajser in Nizozemec Jeffrey Herlings) povsem skupaj, ločile so jih le tri točke.

Kazen zaradi krajšanja ovinka Danes sta v kvalifikacijah nalogo bolje opravila Gajserjeva tekmeca, Herlings je bil najhitrejši, Febvre pa drugi, Gajser je imel šesti dosežek. Na dirki pa je Gajser sprva dolgo vozil na tretjem mestu, potem prehitel Italijana Antonia Cairolija in bil drugi vse do zadnjega kroga. A ob koncu ga je napadel Herlings, ki je imel pred tem težave in je padel ter se moral prebijati s 15. mesta. Prav v zadnjem krogu ga je Herlings še prehitel, toda Gajser je nazadnje namesto tretjega mesta iztržil le osmo. Vodstvo tekmovanja ga je namreč kaznovalo s petimi mesti pribitka zaradi krajšanja ovinka v prvem zavoju po startu, ko so tekmeci slovenskega dirkača zrinili s proge in je Gajser nato ovinek prevozil po krajši poti.