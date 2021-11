Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Ponoči se bo znova povsod pooblačilo, v drugi polovici noči bo pričelo deževati. Zjutraj se bo meja sneženja spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Na Primorskem bo zjutraj zapihala burja. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačno, popoldne bodo padavine oslabele in do večera v večjem delu Slovenije ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo povečini suho vreme, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Veter bo v sredo oslabel.

V nedeljo in ponedeljek bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave, ki se bodo kazale kot slabo počutje, povečan nemir in utrujenost, v noči na ponedeljek bo moteno tudi spanje. V ponedeljek popoldne bo vremenska obremenitev popuščala.