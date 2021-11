»Glede na izredno epidemiološko situacijo in upoštevajoč stanje na področju zdravstvene nege je treba v bolnišnicah nemudoma vzpostaviti mehanizme podpore na različnih ravneh, in sicer prek začasnega razporejanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v okviru mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti in z vključevanjem dijakov in študentov, ki se izobražujejo za poklice v zdravstvu,« je zapisal minister Poklukar.

Kot je dodal, so izobraževalni zavodi, ki izvajajo izobraževalne programe za področje zdravstvene nege na srednješolski in visokošolski ravni, izjemno pomemben deležnik z vidika zagotavljanja dodatne podpore pri izvajanju zdravstvene nege pacientov v kliničnem okolju.