V napadu na premierjevo rezidenco, ki se nahaja v t. i. zeleni coni v Bagdadu, je bil po navedbah oblasti uporabljen z eksplozivom naložen dron, je poročala iraška tiskovna agencija Ina, ki je objavila tudi posnetke škode na stavbi. Poškodovanih naj bi bilo tudi več premierjevih varnostnikov.

Al Kadimi je v tvitu potrdil, da je bila njegova rezidenca tarča napada, kot pa je javil, je z njim vse v redu. Pozval je k »miru in zadržanosti vseh za dobro Iraka«. Njegov urad je napad označil za »ponesrečen poskus umora«.

ZDA so že obsodile napad in izrazile olajšanje, da je premier nepoškodovan. »To očitno dejanje terorizma, ki ga najostreje obsojamo, je bilo usmerjeno v središče iraške države,« je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price. Dodal je, da so v tesnem stiku z iraškimi varnostnimi silami in so ponudili pomoč pri preiskavi napada.