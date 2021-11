Na podstrešju stanovanjske hiše za Bežigradom v Ljubljani je nekaj po osmi uri zvečer izbruhnil požar, so za Dnevnik.si potrdili na PU Ljubljana. »Gori ostrešje hiše, gasilci ogenj že gasijo. Poškodovanih ni,« je pojasnil predstavnik za stike z javnostmi PU Ljubljana Tomaž Tomaževic. Okoli desete ure je intervencija še potekala. »Na kraju posredujejo gasilci, ki še vedno gasijo izolacijo ostrešja, medbetonsko ploščo in pločevino,« je dodal Tomaževic. Kraj so zavarovali policisti.

Vzrok požara še ni znan Vzrok požara še ni znan, stavba pa je po prvih informacijah kljub intervenciji še vedno primerna za bivanje. »Ko bodo vzpostavljeni pogoji, bo opravljen ogled, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je zaključil predstavnik za stike z javnostmi PU Ljubljana. Kaj se za Bežigradom dogaja, so se spraševali tudi prebivalci, ki so slišali več siren gasilcev. Za kako obsežen požar gre, kaže spodnji posnetek. Kr resno zgleda. pic.twitter.com/1aJKPi9bba — Iphigénie Noëmi (@IphigenieNoemi) November 6, 2021