Rusinje so dobile oba dvoboja posameznic, tako da partije dvojic sploh ni bilo treba igrati. Darja Kasatkina je premagala Jil Teichmann s 6:2 in 6:4, Ljudmila Samsonova pa je bila boljša od Belinde Bencic s 3:6, 6:3 in 6:4.

Za Rusijo je to peti naslov v najbolj množičnem in prestižnem ekipnem tekmovanju na svetu. Pokal Fed je osvojila 2004, 2005, 2007 in 2008. Švicarke so na drugi strani drugič finale zapustile sklonjenih glav; 1998 so izgubile proti Španiji.

V prvem dvoboju je 28. igralka s svetovne računalniške lestvice zlahka ugnala Švicarko, ki je na omenjeni razpredelnici na 39. mestu. Kasatkina, ki je prejšnja dva obračuna spremljala s sklopi, je obračun odprla s 5:0 in po uri in dvajsetih minutah Rusijo popeljala v vodstvo.

»Fantastičen občutek je svoji državi priigrati pomembno zmago. Zdaj se bom prelevila v navijačico in spodbujala soigralke,« je dejala Kasatkina.