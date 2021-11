Poljsko ustavno sodišče je oktobra lani odločilo, da umetna prekinitev nosečnosti v primeru hudih deformacij zarodka, ki je bila dovoljena v skladu z zakonom iz leta 1993, ni v skladu z ustavo, ker da krši ustavno zagotovljeno pravico do življenja.

30-letna Izabela je bila v 22. tednu nosečnosti in več preiskav je pred tem nedvoumno pokazalo, da je njen zarodek močno deformiran, a so zdravniki možnost splava zavrnili, saj da je zarodek še živ. Septembra je nato prišla v bolnišnico v kraju Pszczyna, ker ji je odtekla voda. Ker je bil takrat zarodek že mrtev, so se zdravniki odločili izvesti carski rez, a je še pred operacijo umrla, po navedbah svojcev zaradi septičnega šoka.

»Zakonodaja, ki ubija ženske«

Danes se je po poročanju agencije Reuters nanjo spomnilo na tisoče protestnikov v več kot desetih mestih po vsej državi. V rokah so nosili sveče in napise, kot so »niti ena več«, »brezbrižnost je sokrivda« in »tudi njeno srce je bilo«. Govorniki na protestih so izpostavljali, da je poljska zakonodaja glede splava kruta in nečloveška ter da ubija ženske.

Vlada sicer vztraja, da za smrt Izabele ni kriva zakonodaja, ampak napaka zdravnikov. Poljski minister za zdravje Adam Niedzielski je napovedal, da bodo pripravili posebne smernice in z njimi pojasnili, da je umetna prekinitev nosečnosti v primeru, ko je ogroženo življenje ženske, zakonita.