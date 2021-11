Takšnega potopa na območju BiH niso imeli še nikoli, so se za glavo držali lokalni prebivalci, ko so na domačijah ocenjevali škodo. V gasilski brigadi sarajevskega kantona so bili ob opisu stanja jasni in kratki: »Bil je kaos.« Hidrometeorološki zavod je včeraj za Sarajevo izdal rdeči alarm, pod vodo je bilo več predmestnih naselij, avtomobili, ponekod so morali ustaviti javni promet, reka Miljacka je z rekordnim vodostajem 217 centimetrov grozila, da bo poplavila središče mesta.

Reševalci in pripadniki civilne zaščite, lokalni junaki, so s poplavljenih območij ves dan reševali tako ujete ljudi kot njihove živali. »Včasih oči povedo več kot besede,« so zapisali ob objavi fotografij s hvaležnimi rešenimi štirinožci. Živali so reševali v občini Ilidža.

Za nekatere pa je pomoč prišla prepozno. Nedaleč stran od naselja Trnovo je v poplavah po dveh dneh hudega deževja utonilo kar 120 ovac iste kmetije. Skoraj cela čreda. »Uspelo nam jih je rešiti le 16,« je za portal Klix.ba potarnal lastnik domačije Goran Golijanin. Ne gre le za materialno škodo, ampak za uničenje njegovega dolgoletnega truda. Poleg tega je imel ovce zelo rad, bile so zdrave, zanje so dobro skrbeli. Hlev je trenutno še prazen, preden naseli nazaj tistih nekaj preživelih živali, ga je treba temeljito počistiti.

Tudi njegovi sosedi so utrpeli ogromno škode, voda se je ponekod dvignila do dveh metrov. Ocen materialne škode sicer še ni, se pa domačini zavedajo, da jo bodo odpravljali še mesece. Uničenih je več hiš, hlevov, voda je odnašala avtomobile, drva, pripravljena na zimo, številne domove je zalilo. Najhuje prizadela območja so danes obiskali (lokalni) politiki, ki obljubljajo pomoč. Do nekaterih hiš so se lahko prebili le z bagrom. Smrtnih žrtev podivjane vode sicer niso zahtevale.