Letalo družbe Air Arabia Maroc na poti iz Maroka v Turčijo je bilo na sredozemski otok preusmerjeno zaradi zdravstvene nuje. Tekom evakuacije domnevno bolnega potnika pa je z letala, ki je stalo na pristajalni stezi, pobegnilo 23 potnikov, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Do danes zjutraj so jih pridržali 11, druge še iščejo.

Potnika z domnevnimi zdravstvenimi težavami so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ni z njegovim zdravjem nič narobe. Pridržali so ga zaradi suma pomoči pri nezakonitih migracijah, poroča časnik El Pais.