Štiriintridesetletni Beograjčan si je pred tem s šestimi uvrstitvami na vrh lestvice ob koncu koledarskega leta rekord delil z Američanom Petom Samprasom. Srb je bil najboljši na lestvici ATP tudi v letih 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 in 2020.

»To je izpolnitev sanj, saj je bil Pete moj idol, ko sem bil majhen fantek. Da sem prišel do takšnega mejnika, ni samo moja, temveč tudi zasluga moje ekipe. Čudovito je biti v tem položaju,« je po dvoboju dejal prvi nosilec.

»Ponosen sem, da bom znova številka ena ob koncu sezone, in to po kakšnem dvoboju. Bilo je tesno vse do zadnje točke. Trenutno sem res presrečen,« je še dodal Srb.

Lovil bo 86. lovoriko Đoković je danes proti Hurkaczu zabeležil 47. zmago v sezoni. Hurkacz je po eni slabi igri Srba na lasten začetni udarec dobil prvi niz, v drugem pa mu je Beograjčan zavezal kravato. Tretji je bil znova izenačen, odločila pa ga je podaljšana igra, v kateri je bil za malenkost boljši prvi nosilec. Skupno bo srbski tenisač že 123. igral v finalih turnirjev serije ATP in lovil 86. lovoriko. V pariški dvorani Bercy je doslej slavil petkrat. V nedeljo bo lovil peti naslov v sezoni, tri od letošnjih štirih turnirskih zmag je zabeležil na turnirjih velike četverice, le Medvedjev mu je na OP ZDA preprečil koledarski grand slam.