Oslabljeni United, pri katerem so zaradi različnih razlogov manjkali Raphael Varane, Paul Pogba in Edinson Cavani, je po pričakovanju prepustil pobudo tekmecem, ki so premoč kronali že v sedmi minuti, in sicer s precejšnjo mero sreče. Joao Cancelo je poslal predložek z leve strani, pred vrati pa je nespretno posredoval Eric Bailly, ki je premagal svojega vratarja Davida De Geo.

Ta je sicer preprečil, da City že sredi prvega polčasa ni imel višje prednosti. Po lepem poskusu Cristiana Ronalda, ki pa je z volejem vendarle streljal preveč po sredini gola, so gosti spet povsem prevzeli pobudo, izvedli pritisk in domači se lahko le španskemu vratarju zahvalijo, da je vse do končnice prvega dela ostalo pri izidu 0:1. Najprej je čudežno ubranil strel Gabriela Jesusa iz neposredne bližine, uspešen pa je bil tudi pri dveh poskusih Joaa Cancela, strelu Kevina De Bruyneja in vnovičnem nespretnem posredovanju svojih branilcev, ko bi ga kmalu premagal Victor Lindelöf.