Po poročanju britanskega BBC je pohod po ulicah Glasgowa, ki gosti globalno podnebno konferenco COP26, začelo na tisoče protestnikov. Današnji protest bo predvidoma največji v času podnebne konference COP26, zaradi protestnikov so zaprte številne ceste v mestu.

Na zaključni lokaciji bodo udeležence, med katerimi so tudi predstavniki sindikatov, politike in drugih sfer, nagovorili številni vodilni podnebni aktivisti, med njimi mlada Švedinja Greta Thunberg in njena ugandska soborka Vanessa Nakate.

Protestirajo tudi v Avstraliji V Londonu se je pred poslopjem britanske centralne banke zbralo več tisoč protestnikov, »oboroženih« z bobni in piščalkami, ki se bodo podali skozi mesto do trga Trafalgar. Z napisi na plakatih pozivajo k opuščanju fosilnih goriv in takojšnji prekinitvi novih investicij v ta sektor. Zavzemajo se tudi za pravično podnebno kompenzacijo t. i. globalnemu jugu, torej revnejšim državam. Med najzgodnejšimi protesti za ukrepanje za podnebno pravičnost so bili danes tisti v Avstraliji, kjer se je v Sydneyju, Melbournu in drugih mestih po poročanju BBC zbralo po več kot tisoč ljudi. Ti so izražali nasprotovanje podnebnim politikam avstralske vlade. Avstralija je med največjimi svetovnimi proizvajalkami premoga in plina, podnebno nevtralnost pa namerava doseči do leta 2050. Na podnebni konferenci COP26 se tudi ni pridružila zavezi za zmanjšanje izpustov metana, ki sta jo pripravili ZDA in EU.