Na Radiu Študent so namreč zaradi strogih varčevalnih ukrepov, ki so jih izvajali med majem in septembrom po navedbah Kandaretove privarčevali skoraj 48.000 evrov. Če ne bo »novih večjih presenečenj«, bodo na radiu rešili letošnje leto in dali nov zagon prihodnjemu, tako v finančnem smislu kot tudi v smislu dodatne delovne vneme pri več kot 200 ustvarjalcih radijskega programa, je dejala.

Pripomnila je, da je upad sredstev zaradi nefinanciranja ministrstva za kulturo in zmanjšanega financiranja Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani v tem letu znašal kar 133.000 evrov.

Poleg financ, ki jih Radio Študent ni pridobil na medijskim razpisu ministrstva, se je konec leta 2020 zapletlo tudi v proračunu ljubljanske študentske organizacije za letošnje leto. Prvi predlog je predvideval, da ŠOU ne financira več tega radia, a so se nato dogovorili za znesek v višini 84.000 evrov, kar je 36.000 evrov manj od želenih 120.000. Lani sta namreč ŠOU in ministrstvo skupaj sofinancirala Radio Študent v višini 220.000 evrov.

»Sredstva razpisa so v preteklih letih znašala skoraj 100.000 evrov na leto in so predstavljala temelj financiranja dnevnega programa Radia Študent,« je poudarila Kandare.

Na reševanje stiske ob izgubi večjega dela financiranja radia so se po njenih besedah že v začetku leta odzvali njihovi podporniki tako, da so konca septembra zbrali kar 74.086 evrov, dodatnih 12.200 evrov pa so donirala podjetja. Kot je pojasnila, so posamezniki preko platforme ŠiriRŠ prispevali 31.836 evrov, s sporočili SMS so zbrali 13.530 evrov in iz dohodnine 28.720 evrov.

»Pred nami je nadaljnje intenzivno iskanje nadomestnih finančnih virov in sistemskih rešitev, ki nam bodo pomagali preživeti tudi v prihodnje,« je še dodala direktorica radia.