Kot je na novinarski konferenci povedal vodja gasilcev v mestu Houston Samuel Pena, je do tragedije prišlo že na prvi dan festivala, ko je začela množica glasbenih navdušencev med koncertom vse bolj pritiskati proti odru, nakar je med ljudmi izbruhnila panika. Ta se je še povečala, potem ko je prišlo do prvih poškodb.

17 oseb so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, od tega jih je 11 doživelo srčni infarkt. Uraden vzrok smrti pri najmanj osmih ljudeh bo sicer potrdila obdukcija, je še povedal Pena. Okoli 300 udeležencev festivala so morali oskrbeti zaradi različnih poškodb, kot so ureznine in zlomi.

Festivala naj bi se po poročanju britanskega BBC udeležilo kar okoli 50.000 ljudi. Že v petek popoldne je tam prišlo do težav, saj je nekaj sto ljudi v želji, da ne bi zamudili koncerta, podrlo ograjo ter območje za varnostne preglede in detektorje kovine.