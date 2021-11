Nesreča se je zgodila malo pred 1. uro na Belokranjski cesti v Novem mestu. Policisti so ugotovili, da je 50-letnik v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, preko nasprotnega smernega vozišča zapeljal s ceste in trčil v parkirano tovorno vozilo in v drevo.

Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo devet ljudi. Največ nesreč se je zgodilo zaradi nepravilne strani in smeri vožnje in neprilagojene hitrosti.