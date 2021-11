Iz podatkov je jasno razvidno, da se virus najpočasneje širi v državah z najvišjo precepljenostjo. Če je bila pobožna želja ministra za zdravje Janeza Poklukarja konec avgusta, da bomo 70-odstotno precepljenost dosegli najkasneje oktobra, smo danes pri 54 odstotkih. V EU so slabši od nas le Hrvati, Poljaki, Slovaki, Romuni in Bolgari.

To je eden ključnih momentov, ki pelje naš zdravstveni sistem v zlom. Po podatkih Covid-19 sledilnika je bilo od avgusta na oddelek za intenzivno terapijo sprejetih okrog 700 bolnikov, petina polno cepljenih in kar 528 oziroma 75 odstotkov necepljenih. Kritične so prav te postelje. Danes je bilo na intenzivi 177 oseb, medtem ko je bilo še do prek kratkim v državi na intenzivnih covidnih oddelkih na voljo 200 postelj in 648 navadnih postelj. Na ministrstvu za zdravje so medtem sporočili, da so nove maksimalne kapacitete v dogovoru z vodstvi bolnišnic zdaj 300 intenzivnih in 1200 navadnih postelj. Ministrstvo za zdravje se je zaradi velike obremenjenosti na intenzivni negi že začelo dogovarjati o premeščanju bolnikov v tujino. Vlada je v pogovorih z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Nemčijo.

Pred bolnišnicami zgodovinska preizkušnja

Direktorji zdravstvenih zavodov so zaradi vsega naštetega v skupni izjavi opozorili, da so pred bolnišnicami verjetno najtežji tedni od začetka epidemije covida-19, verjetno tudi v zgodovini obstoja. »Vse bolnišnice se že soočajo s tem, da izbirajo, katere dejavnosti bodo morale žrtvovati, da bo najmanj kratkoročnih in dolgoročnih posledic za zdravje bolnikov. V bolnišnicah bodo postavljeni pred največje napore za reševanje življenj covidnih in necovidnih bolnikov. Eni in drugi imajo samo eno življenje in za ene in druge se moramo enako boriti,« so zapisali.

Prvi mož Zdravstvenega doma Maribor Jernej Završnik je dejal: »Zdravstvo poka po vseh šivih, bolnišnice so na žalost polne, prognoza za naslednjih šest, tudi osem tednov pa vse do konca leta je izjemno slaba.« »Bojim se, da smo točko, ko bi morali resno razmišljati o zaprtju države, morda že zamudili,« pa pravi strokovni direktor Matjaž Vogrin iz mariborskega UKC, kjer v strahu pred scenarijem iz Bergama razmišljajo o šotorskih kapacitetah ali selitvi v športne hale. Operacijske dvorane so zaradi pomanjkanja anesteziologov odprte samo še za poškodbe in tumorsko dejavnost. Tudi v šempetrski bolnišnici so primorani vseskozi širiti covidni oddelek, prav tako so na robu zmogljivosti v ljubljanskem kliničnem centru, kjer problem predstavlja dolgotrajno večtedensko zdravljenje bolnikov s pridruženimi boleznimi.