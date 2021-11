Petkovi protestniki so tudi ta petek izrazili svoje nasprotovanje vladi Janeza Janše. Obsodili so vladno polaganje venca padlim domobrancem. »To dejanje Janeza Janše je zavrženo in popolnoma nesprejemljivo, kar v največji meri obsojamo. Vendar pa se ob tem ne smemo pustiti preslepiti. Šlo je za načrtno provokacijo, ki služi zgolj ustvarjanju razdora v državi in predvsem temu, da se odvrača pozornost od v nebo vpijočih dokazov o korupciji te vlade in njihovi nesposobnosti pri obvladovanju epidemije ter popolnem neupoštevanju stroke,« sporočajo. Ob tem so položili venec »ne za udeležene v drugi svetovni vojni, ampak za žrtve današnjega časa in današnje vlade«.

Petkovi protestniki so se poklonili 5124 žrtvam epidemije in pa tudi zdravstvenim delavkam in delavcem. Ministra za zdravje Janeza Poklukarja so pozvali k odstopu, ker »očitno ne more zagotoviti upoštevanja stroke«. K odstopu so pozvali tudi ministra Vizjaka.