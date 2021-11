Slovensko domobranstvo je sprejelo orožje in plačilo od smrtnega sovražnika slovenskega naroda in se je skupaj z nacističnim okupatorjem bojevalo proti njemu. Nad sobrati so izvajali strahotne zločine, Ljubljančane pošiljali v nacistična taborišča smrti, mučili in ubijali ljudi v Kozlerjevi gošči, na bregovih Save in na Svetem Urhu, kjer nikoli nismo našli grobov vseh njihovih žrtev. Vsakršno čaščenje ali »maševanje« za tiste, ki so se skupaj z nacisti borili proti lastnemu narodu, je zato zavržno dejanje in namenjeno zlorabi zgodovine za politične namene. Pri tem se podlo izkoriščajo tragične usode ljudi med drugo svetovno vojno, da bi se tako povečalo sovraštvo in delitve med ljudmi.

Ljubljana, ki je v času okupacije pokončno stala za narodnoosvobodilnim bojem, ponosno nosi naziv mesto heroj, zato kakršnih koli obeležij, ki bi poveličevala izdajstvo lastnega naroda, ne bomo dovolili.

Julijana Žibert, za ZZB NOB Ljubljana