Kaj narediti s poslancem Ownom Patersonom, ki je že večkrat kršil pravilnik poslanskega ravnanja in vedenja o lobiranju, ko je v parlamentu in pri ministrih lobiral za dve podjetji, pri katerih zasluži 131.625 evrov na leto? To je precej več kot njegova osnovna letna poslanska plača, ki je 96.290 evrov.

Poskus blokiranja kazni

Zagrizenega lobista, 65-letnega Owna Patersona so za poslanca prvič izvolili leta 1997. V preteklosti je bil tudi dvakrat minister. Premier Boris Johnson ga je čislal kot brexitskega pionirja in sobojevnika. To je bil eden od razlogov za to, da so ga Johnson, vlada in velika večina konservativcev tako zelo branili, ko ga je odbor za »standarde« (ravnanje in vedenje poslancev) kaznoval s tridesetdnevnim »izobčenjem« iz parlamenta.

Johnson in orjaška večina njegovih konservativnih poslanskih kolegov (249), ki jim je premier to ukazal, so glasovali za blokiranje kazni, za spremembe v pravilniku (domnevno zato, ker ne vsebuje prave možnosti za priziv oziroma pritožbo) in za ustanovitev posebnega odbora, ki bi predlagal nov pravilnik. Ker imajo konservativci v parlamentu orjaško večino 79 poslancev, so zlahka »zmagali« (z 250 glasovi proti 232), a njihovo veselje je bilo kratkega veka.