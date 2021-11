Da obžaluje dogodek in da ga je zaznamovalo za vse življenje, je na sojenju zaradi smrtne prometne nesreče, ki se je na ljubljanskem okrožnem sodišču zaključilo marca, nekajkrat ponovil 43-letni taksist Zemir Hušidić. Enako se je konec septembra pokesal tudi pred višjimi sodniki, njegov zagovornik Žiga Peternel pa prosil, naj mu omilijo kazen. Toda v nedavno spisani sodbi so ocenili, da je ta povsem primerna. Potrdili so, da gre Hušidić, ki je decembra 2016 na za promet zaprti cesti v središču Ljubljane povzročil smrt komaj 18-letnega Žige Rekarja, v zapor za tri leta. Še dve leti po prestani kazni pa taksist ne bo smel voziti vozila B-kategorije.

Tragedija se je zgodila 10. decembra okrog pol treh zjutraj. Hušidić je z mercedesom E 220 peljal po Slovenski cesti iz smeri Gosposvetske. V križišču s Šubičevo je trčil v Rekarja, ki je po prehodu za pešce prišel z njegove desne pri rdeči luči za pešce na semaforju. Za posledicami hudih poškodb glave je dva dni kasneje umrl v kliničnem centru. Taksist je pojasnil, da je čakal na stranke pri diskoteki Top Six, peljal naj bi jih v klub Cirkus. Kot je dejal, se spominja, da je speljal, prevozil določeno razdaljo, nato pa le še trčenja.

Izračun sodnega izvedenca za prometne nesreče je pokazal, da je vozil najmanj 70 kilometrov na uro, in to na območju umirjenega prometa z omejitvijo 30. In še dodatno: promet je za taksiste tam prepovedan, dovoljen je le za mestne avtobuse, kolesarje, intervencijska vozila, imetnike občinskih dovolilnic in goste bližnjega hotela. Bil je tudi prednovoletni čas, kljub uri je bilo na cesti veliko ljudi, zaradi česar bi moral biti še previdnejši.