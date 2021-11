Od petih volitev, ki bodo v kratkem potekale v Južni Ameriki, je kocka že padla v Nikaragvi, kjer si obetata zmago 75-letni predsednik države Daniel Ortega in njegova žena, podpredsednica Rosario Murillo, potem ko sta spravila za zapahe potencialne opozicijske tekmece, večinoma z obtožbo izdaje domovine, pranja denarja in zločinov proti suverenosti države.

Tandem Ortega-Murillova sta kandidata stranke Sandinistične nacionalne osvobodilne fronte (FSLN), nekoč gverilskega gibanja, ki je leta 1979 pod Ortegovim poveljstvom vojaško porazilo diktaturo dinastije Somoza. Po vojaški zmagi je Ortega vladal do leta 1990, ko je moral oblast prepustiti desni opoziciji. Vnovič se je povzpel na čelo države leta 2007 in je bil po ukinitvi ustavnega določila, ki je omejeval število mandatov, izvoljen še dvakrat zapored – leta 2012 in 2017. Letos se poteguje za svoj peti predsedniški mandat.

Za zapahi najprej pristala glavna nasprotnica

Od junija letos je bilo v Nikaragvi aretiranih okoli 40 opozicijskih politikov in aktivistov, sedem med njimi je bilo potencialnih kandidatov za mesto predsednika države. Trije so bili uradno obtoženi kaznivega dejanja zarote za spodkopavanje nacionalne suverenosti. Večina obtožb pa se sklicuje na kršenje spornega zakona 1055, sprejetega v državnem zboru na predlog vlade leta 2020, ki govori o »obrambi ljudskih pravic do neodvisnosti, suverenosti in samoodločbe za mir«.

Med prvimi je aretacija doletela novinarko Cristiano Chamorro, glavno opozicijsko politično figuro, ki so ji javnomnenjske raziskave napovedovale zmago, če bi lahko kandidirala. Obtožena je bila »zlorabe položaja in pranja denarja«. Chamorrova je hči novinarja Pedra Joaquina Chamorra, ki ga je Somozova diktatura umorila leta 1978. Njena mati Violeta Barrios de Chamorro pa je na volitvah leta 1990 premagala Ortego in postala predsednica države (1990–1997).

Pred represijo Ortegove vladavine niso varni niti njegovi soborci iz revolucionarnih časov oziroma pripadniki sandinističnega gibanja. Tožilstvo je izdalo nalog za aretacijo pisatelja Sergia Ramireza, nekdanjega tesnega Ortegovega sodelavca in podpredsednika države (1985–1990). Očita pa se mu podpihovanje sovraštva in zarota proti suverenosti države. Ramirez se je aretaciji izognil, ker se je mudil v tujini, te dni pa je dobil zatočišče v Španiji. Pred tednom dni sta se za zapahi znašla predsednik in podpredsednik gospodarske zbornice, Michael Healy in Alvaro Vargas, obtožena pa sta financiranja poskusa državnega udara.

Kljub represiji bo na volitvah za predsednika države jutri poleg Ortege sodelovalo še pet kandidatov iz strank, ki so zaveznice FSLN ali pa so bile ustanovljene tik pred zdajci. Njihova naloga je ustvariti vtis legitimnih volitev in potrditi novo avtokratsko dinastijo v eni najrevnejših latinskoameriških držav. Po podatkih svetovalne družbe CID Gallup bi Ortega v primeru sodelovanja opozicijskih voditeljev, ki so zdaj zaprti, zbral le 19 odstotkov glasov.