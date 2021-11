A vse našteto niti ne preseneča, kajti kdo je Janša in kakšna je njegova agenda, dobro vemo. Kot vemo tudi, kaj vse je pripravljen storiti in zlorabiti oziroma uporabiti, da bi nadaljeval zastavljeno pot. Zagotovo pa presenečajo odzivi tistih, ki bi vendarle že morali spregledati to prozorno igro. Ki bi jih morda morala strezniti in predramiti vsaj ta gnusna zloraba posmrtne pietete, če jih že nasilje, kakršnemu nismo bili še nikoli priča, ne.

A se ni zgodilo nič. Niti enega samega odziva nismo bili deležni. Kot bi bilo vsem vseeno. Čeprav verjamem, da jim ni. A so – vsaj zdi se tako – v krču. Strahu. Soudeleženosti. Ambicij. Pridobitništva. In še česa verjetno. Krča, ki je postal tako močan, da se sploh ne ganejo več. Še do nedavna so pokazali kakšen znak življenja, zdaj pa preprosto samo molčijo. Ker se presneto dobro zavedajo, da v resnici nimajo kaj povedati.

On je, kakršen je, verjetno razmišljajo. No, vsaj v tem smo si zagotovo enotni. A obstaja velikanska razlika med nami in njimi. Mi mu ne omogočamo biti, kakršen je. Oni (oziroma vi, odkriti in malo manj odkriti člani koalicije) pa mu. In s tem, ko mu omogočajo biti, kakršen je, omogočajo tudi razkroj Slovenije. Napad na ustavne vrednote. Napad na pravice in svoboščine. Če poenostavim: napad na večino državljanov Slovenije. Torej napad na Slovenijo samo. Zato je dejstvo, da so oni (vi, odkriti in malo manj odkriti člani koalicije) v resnici tisti pravi krivci za vse, kar se dogaja.

Pa naj se še tako prepričujejo, da izpolnjujejo koalicijske obljube ali glasujejo po svoji vesti ali kaj podobno iz trte izvitega, svoje krivde ne morejo več zanikati. Vsaka žrtev tega temnega, v resnično, otipljivo zlo ovitega obdobja v Sloveniji je na njihovih plečih. Njihovo zrcalo.

Zato nestrpno čakam – kot mnogi –, da se stvari vendarle spremenijo. Da se zamenja vlada. In predsednik države. Nato pa pričakujemo, da bo nova vlada takoj in zelo odločno ter konkretno, ne glede na medsebojne povezave in mreženja, zahtevala odgovornost. Pravzaprav ne, ne bo je zahtevala nova vlada. Mi jo bomo zahtevali. Nova vlada pa bo morala storiti tisto, kar je njeno poslanstvo, namen: poskrbeti, da bodo odgovorni plačali za vse, kar so Sloveniji slabega storili. Enkrat za vselej. In v poduk prihajajočim poskusom.

Ter, kot sem že zapisala v eni od objav: nujno bo besedo vlada treba redefinirati v izvrševalce volje ljudstva, in to zapisati – v vsej nedvoumnosti, ne zgolj kot načelo – v ustavo RS, ter dodati referendum za razpustitev parlamenta.

Tjaša Zorc, Log pri Brezovici