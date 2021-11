Trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac je na gostovanju med tednom v evropskem pokalu proti Bursasporju želel dobiti potrditev po dveh dobrih predstavah pred tem, v Ljubljano pa se je vrnil znova s številnimi vprašanji. Vprašanji, ki so morda za začetni del sezone še pričakovana, nanje pa bo moral kmalu dobiti odgovore. V nasprotnem primeru Olimpijina sezona ne bo taka, kot so si jo v vodstvu kluba zamislili. V tem pogledu je prihajajoč nasprotnik morda celo najboljši možni v tem trenutku. V 7. krogu lige ABA namreč danes v Stožicah gostuje Split, ki je do zdaj zbral le en sam uspeh, ko je na zadnji tekmi za točko ugnal Cibono. Krko tokratna obveznost v regionalnem tekmovanju čaka v ponedeljek, ko gostuje ravno pri zagrebškem moštvu.

»Dobro bomo morali analizirati tekmo z Brusasporjem, saj se nam ne sme več dogajati, da nimamo odgovora na fizično in agresivno igro nasprotnika,« je po porazu v Turčiji razlagal Jurica Golemac. Potem ko so njegovi igralci pri zmagah proti Bourgu in Igokei v obeh drugih polčasih igrali odlično v obrambi in se posledično razigrali tudi v napadu, tokrat o čem podobnem ni bilo ne duha ne sluha. S tem so zmaji naredili korak nazaj pri dvigovanju forme, Golemac pa upa, da sledita dva naprej. Dejstvo je, da Olimpija na parketu še ne diha kot eden, očitno pa tudi ne v slačilnici. Marko Radovanović je pred gostovanjem v Turčiji denimo povedal, da je v družbi soigralcev še vedno zadržan, saj se z njimi še ni toliko povezal, da bi se lahko v popolnosti sprostil. To se nato zagotovo odraža tudi na parketu, pa čeprav je ravno Radovanović tisti, ki v zadnjem času prikazuje dobre igre. Njegove minute gredo na račun Luke Ščuke, ki ga je po nekaj bledih predstavah Golemac hitro prikoval na klop, še največ rezerve pa ima, kot se zdi, Jackie Carmichael, ki mora kot tuja okrepitev pokazati veliko več.

»Po naporni poti in slabo odigrani tekmi proti Bursasporju nismo imeli veliko časa za pripravo na Split. Glavni cilj je, da se vrnemo v zmagovite tirnice, a nas ne čaka lahko delo. Split igra izredno pametno in fizično košarko. Zoperstaviti se mu moramo z dobro obrambo, zapiranjem pod obema obročema in predvsem enako mero fizičnosti. V tem pogledu imamo težave, saj ne prihajamo v kontakt in se ne 'stepemo'. Če bomo v določeni meri popravili stvari, ki so bile slabe proti Bursasporju, potem se lahko nadejamo zelo pomembnih dveh točk v ligi ABA,« pred tekmo s Splitom pravi Golemac.

Liga ABA, 7. krog: S. centar – Borac sinoči, danes ob 17. uri: Olimpija – Split, ob 19. uri: Partizan – FMP, ob 21. uri: Mornar – Igokea, jutri ob 12. uri: Mega – Budućnost, ob 18.45: Zadar – C. zvezda, ponedeljek ob 18. uri: Cibona – Krka.