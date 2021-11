Jutri se začenja zadnje dejanje sezone svetovnega prvenstva v motokrosu. Boj za naslov prvaka v kraljevem razredu MXGP že dolgo ni bil tako zanimiv: pred zadnjima postajama sezone 2021 imajo skoraj povsem enako izhodišče trije dirkači. Branilec naslova Tim Gajser (na fotografiji) za vodilnim zaostaja le za točko. Vodi Francoz Romain Febvre s 614 točkami, Gajser jih ima 613, Nizozemec Jeffrey Herlings pa 611. Prva od dveh dirk v Mantovi bo na sporedu v nedeljo, druga v sredo.

Dirkači so prišli do točke, ko je pomembno prav vsako prehitevanje, vsako mesto, saj lahko uvrstitev za mesto ali dve višje ali nižje v vsaki vožnji že pomeni nekaj odločilnih točk v seštevku za SP. To je boleče občutil predvsem Herlings, ki je na drugi preizkušnji v Pietramurati padel, eden od tekmecev je zapeljal čez njegov motor in ga tako poškodoval, da vožnje ni mogel nadaljevati. V trenutku je njegova prednost v SP izpuhtela, Gajser pa je tudi z ne najbolj blestečimi predstavami tako spet prišel do priključka z najhujšima tekmecema.

Na zadnji dirki v Pietramurati, ki je štela za VN Gardskega jezera, je bil Slovenec drugi. Spet je ponovil slabost z nekaj prejšnjih dirk, ki se že precej ponavlja: slabša prva vožnja, ko je bil četrti, ter precej boljša druga, ko je bil najhitrejši. To vožnjo je Gajser že začel z boljšim startom, se v drugem krogu prebil v vodstvo in tam ostal do konca. V seštevku dirke je to pomenilo drugo mesto.

V napovedi dirke je Tim Gajser za spletno stran prav ta zmaga na zadnji dirki pomenila veliko spodbudo: »Zmaga na zadnji vožnji v Trentinu mi ogromno pomeni pred tem dvojnim sporedom v Mantovi. Boj za naslov je zelo tesen, ločijo nas le tri točke, a verjamem, da lahko svoj del posla opravim najbolje. V Mantovi me ni bilo na pokalu narodov, tako da mi ta izkušnja manjka, a progo dobro poznam. Prav veliko se proga ni spremenila, upam, da bo vreme zdržalo, in dal bom vse od sebe, da končam na vrhu. Hvala vsem, ki ste mi pomagali, da sem prišel do te točke v sezoni.«

Gajser je pred mesecem dni, ko so v Mantovi priredili ekipno svetovno prvenstvo, dirko zaradi padca na treningu in zlomljene ključnice izpustil. A takrat je bilo vreme v severni Italiji izredno slabo, dirkači pa so se na progi spopadali z blatno kopeljo, tako da niti tisti, ki so bili tam (Cairoli se je z Italijo veselil naslova prvaka), ne bodo mogli uporabiti prav veliko izkušenj, če bo v naslednjih dneh vreme suho. V Gajserjevi ekipi so po Pietramurati ostali v Italiji in opravili še nekaj treningov pred velikim finalom v Mantovi.