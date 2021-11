Ko Aleksandra sanja, 2.

V sredo smo se na tem mestu malo pohecali, kako si že malce »pozabljena« Aleksandra Pivec srčno želi postati predsednica vlade, in ji predlagali, naj se ne ustavi pri tem in da je povsem mogoče, da postane papežinja. Pa se je na družbenem omrežju odzvala njena stranka Naša dežela, ki »je deležna izjemne podpore in ima rastoče število članov«. Ostro so se obregnili ob naš satirični zapis. In ne, niso demantirali njenih ambicij po premierstvu ali celo papeštvu. To verjetno kar drži. Zmotilo jih je, da smo hudomušno zapisali, da je že malo pozabljena in da si je celo ona prislužila novih 15 minut slave… In to smo si drznili zapisati o »podpredsednici v dveh Vladah« in o »gospe, ki se bori v politiki«. In kaj zdaj?