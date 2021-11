Z glasniki vzkliki, bobni, zvonci in ragljami so opozarjali, da je čas za ukrepanje zdaj. Z mnogih plakatov se je zrcalilo tudi razočaranje, da so bile številne zaveze minulih dni le polovične. »Vam ni mar, nam je!« je pisalo na enem od transparentov, ki ga je nosila majhna deklica, sedeč na očetovih ramenih.

»Pomembno je, da tudi mi, navadni ljudje, damo vedeti, da smo pripravljeni storiti vse, kar je treba,« je dejala Toni Grace, ena od udeleženk protestov. Številne okoljevarstvene organizacije so v minulih dneh kljub novim nacionalnim zagotovilom držav, kako nameravajo zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida, in sklenjenim zavezam o postopnem opuščanju premoga za pridobivanje energije, zmanjšanju metana in končanju krčenja gozdov opozarjale, da je treba storiti več. Kritična do teh dogovorov je bila tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, ki se je protestnikom pridružila na ulicah Glasgowa.

Posebni ameriški odposlanec za podnebje John Kerry je prepričan, da je do konca konference, ki se bo končala prihodnji petek, še mogoče doseči dogovor, s katerim hočejo države globalno segrevanje omejiti pod dvema stopinjama Celzija, najbolje pri 1,5 stopinje. agencije