Bog ne daj, da bi crknu televizor Saj razumemo. Časi so težki, slabih novic je kot plevela, drugega pa na televiziji tako ali tako ni videti in nič čudnega, če ima marsikdo vsega dovolj in vrže televizor skozi okno. Ne vemo, ali se je to zgodilo tudi v tem primeru na Gorenjskem, je pa dejstvo, da so tamkajšnji policisti prejeli, pazite zdaj, prijavo o nepravilnem odlaganju odpadkov na avtobusnem postajališču. Debelo so pogledali možje v modrem, ko so prišli na kraj dogodka. Na avtobusni postaji je ležal televizor. Je bil pa poškodovan. Tako da – zna biti, da se mu je zgodilo natanko to, kar smo opisali zgoraj. No, v vsakem primeru je nasvet tak: če vam gre televizor res močno na živce, ga ne nosite na avtobusno postajo. Za take primere obiščite najbližji center za ravnanje z odpadki.

Žaljivke, prerivanje, lasanje Sredi avgusta je hrvaška policija potrkala na vrata družinske hiše v Podravini, od koder so dobili prijavo o družinskem nasilju. Aretirali so 64-letno mamo Anđo in 33-letno hčer Saro, ki sta zverinsko kričali, se prepirali in se lasali. Ruvanje se je začelo z maminim teženjem, zakaj Sara cele dneve samo leži in nič ne počne. »Tako ne gre več naprej. Ne moreš biti več prisklednica, živeti od mojega denarja. Pa še k**ba si, le t**i ti gredo po glavi, na splet pa objavljaš gole fotografije,« se je mama spravila nanjo. Sara ji ni ostala dolžna: »Nič boljša nisi. Tudi ti si se slikala. Imela si bogate ljubimce, tudi ti si k**ba! Poglej se, kako grda si, nihče te noče. Pustila si me z babico, da si se vlačila naokrog.« Ko je hči na hodniku skušala poklicati policijo, jo je mama potisnila, izbruhnil je prepir in prerivanje, Sara je mamo močno pocukala za lase. Obe sta noč preživeli v pridržanju, sodnica pa jima je naložila po 600 kun kazni, a jima je, ker sta bili toliko ur za zapahi, ni treba plačati. Anđa je sicer upokojenka z nekaj več kot 300 evri pokojnine, neporočena mama dveh otrok, Sara pa ločena samohranilka brez dohodkov.

Ukradel nožno protezo Petindvajsetletni Ranko iz Banjaluke je stari znanec policije. Po poročanju lokalnih medijev je z več kot sto tatvinami, ropi in napadi v kartoteki celo najbolj znan lopov širšega območja. Med bolj nenavadnimi tarčami njegovih dolgih prstov je bila lutka, ki jo je ukradel iz izložbe butika. Kaj je z njo počel, se ne ve. Tokrat je mladenič naredil še korak naprej – v začetku leta je vdrl v hišo invalida, mu zagrozil z nožem in zahteval denar. Prestrašeni moški mu je predal denarnico z 240 evri, kar Ranku ni bilo dovolj. Pograbil je še žrtvino zdravstveno izkaznico, mobitel in nožno protezo. Ko je ugotovil, da mu ta najverjetneje ne bo prišla pretirano prav, jo je za vogalom odvrgel v smeti. Mladeniču bodo zdaj sodili zaradi razbojništva.

Podkupnina: tisočaki in nutella Iz Banjaluke prihaja še ena nenavadna zgodba. Strokovni sodelavec okrožnega sodišča je namreč delal povsem v neskladju s svojim poslanstvom – v zameno za pomoč pri sodnem postopku, povezanem z izsiljevanjem in oderuštvom, je od oškodovanca zahteval denar oziroma podkupnino v višini 3000 evrov. Ker pa je žrtev velikokrat potovala v Avstrijo, sta bila del dogovora še dva kozarca njegovega najljubšega lešnikovega namaza nutelle. Med predajo podkupnine so ga aretirali, dobrote pa mu zaplenili.