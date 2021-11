Škofovska konferenca je na svojem letnem srečanju tudi priznala, da je Cerkev kriva, da je dovolila, da so zlorabe postale »sistemske«, je povedal predsednik francoske škofovske konference Eric de Moulins-Beaufort. »Ta odgovornost prinaša s sabo dolžnost zagotoviti pravico in odškodnino,« je nadškof povedal po glasovanju škofov.

Neodvisna preiskava domnevnih spolnih zlorab mladoletnikov s strani francoskih duhovnikov in drugih članov Cerkve je od leta 1950 do 2020 odkrila približno 216.000 žrtev. 5. oktobra objavljeno poročilo razkriva, da je bila velika večina žrtev dečkov, starih od 10 do 13 let in iz različnih družbenih okolij.

De Moulins-Beaufort je takrat izrazil »osramočenost in zgroženost«, papež Frančišek pa veliko žalost.

Že marca so francoski škofje izrazili pripravljenost Cerkve, da prevzame odgovornost in prosi za odpuščanje. A kot je danes dejal de Moulins-Beaufort, sedaj to počnejo na »še močnejši, jasnejši in bolj kategoričen način«.

Čeprav srečanje ni v celoti posvečeno odzivu na poročilo, je 120 škofov v teden dni trajajočem letnem zasedanju, ki se konča v ponedeljek, velik del časa posvetilo »boju proti nasilju in spolnim napadom na mladoletnike«.

Na srečanje škofov so bile sicer povabljene tudi žrtve zlorab, a so številni vabilo odklonili, ker je bil škandal zgolj ena od več obravnavanih tem, piše AFP.

Avtorji neodvisne preiskave so sicer priporočili, da Cerkev ločeno od odgovornosti posameznih napadalcev sprejme civilno in družbeno odgovornost za zlorabe. Finančno nadomestilo bi morali določiti za vsak primer posebej, odvisno od resnosti zlorabe, ki jo je nekdo utrpel, ne pa pavšalnih zneskov. Sredstva za to bi bilo treba zagotoviti iz premoženja napadalcev ali Cerkve, so še priporočili in odsvetovali pozive vernikom k donacijam, še piše AFP.