#intervju Oto Pestner, pevec: Bodi legenda, ko te več ni, ne pa živa legenda

Okroglega pol stoletja je minilo od takrat, ko je na Slovenski popevki ‘71 petnajstletni fant iz Celja zapel zmagovalno pesem Trideset let, ki se je zapisala med klasike slovenske popevke. Oto Pestner je letos dopolnil 65 let in tako izpolnil tudi formalne pogoje za upokojitev. »Zdaj sem zelo blizu tistemu, kar se primeri skoraj vsakemu penzionistu – da imam nenadoma manj časa in več dela kot prej,« pravi.