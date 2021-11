Javna varnost in ohranjanje vitalnih interesov družbe: Na poti v brezizhodnost

Poslabšanje varnostnih razmer, ki se v svetovnem merilu kaže s čedalje hujšimi posledicami podnebnih sprememb in socialne patologije z dramatičnimi prizori skrajnega nasilja, na svojevrsten način pripoveduje starodavno zgodbo o premenah reda in kaosa. Pametni ljudje, mesta in skupnosti se pripravljajo na to, da preprečijo najhujše. Z razumno previdnostjo iščejo nove in učinkovitejše načine, kako v danih razmerah povečati odpornost družbe in ohraniti vitalne interese ali temeljne pogoje preživetja. Pri nas pa razvnete politične strasti v prenesenem pomenu še kar vztrajajo na okopih in v strelskih jarkih, od koder pelje le ena pot: ne k napredku in skupni prihodnosti, ampak v smeri nazadovanja in brezizhodnosti za vse.