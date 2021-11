#intervju Darja Zaviršek, sociologinja: Prodati hčerkico, rešiti preostale otroke

Dr. Darja Zaviršek, sociologinja, profesorica na Fakulteti za socialno delo in avtorica številnih znanstvenih del, je nedavno na povabilo urednice založbe Aristej napisala še enega v zbirki pojmovnikov, in sicer Družinski pojmovnik. Na njem sicer piše »za mlade«, a zablod v zvezi s tem, kaj naj bi bila družina, je v slovenski družbi toliko, da bi ga morali za začetek prebrati politiki in starši, takoj za tem pa še vsi preostali.