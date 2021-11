Na TGZS so svoje predloge za pomoč turistični panogi oblikovali na podlagi informacij s terena o poslovanju in stanju rezervacij za naprej. Predlagane ukrepe so že posredovali ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pobegajlo je potrdil, da je med predlogi podaljšanje možnosti unovčevanja obeh izdaj turističnih bonov do začetka velikonočnih praznikov v prihodnjem letu. »Po podatkih Finančne uprave RS je bilo do 31. oktobra neunovčene 43 odstotkov vse vrednosti obeh izdaj bonov, kar pomeni prek 233 milijonov evrov. Vsaj del tega velikega zneska bi zelo pomagal turističnim družbam pri preživetju, saj je stanje rezervacij za obdobje prve tretjine naslednjega leta slabo,« je pojasnil.