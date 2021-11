»V zadnjih dneh se je v nekaterih medijih pojavilo veliko ugibanj in nepreverjenih trditev, ki delujejo zavajajoče in povzročajo napačno sliko v javnosti o poslu, ki je povezan s prodajo Olimpije. Nekatere neresnice in zavajanja so šla čez vse meje dobrega okusa, zato sem dolžan javnosti posredovati prave informacije o zaključku tega posla,« je v sporočilu zapisal Milan Mandarić.

Po skupščini športnega društva NK Olimpija, ki je bila 19. oktobra, je, kot je pojasnil, »ostalo le še nekaj odprtih zadev, ki jih je bilo potrebno urediti«. Zato sta se Deliusom znova sestala v sredo, 3. novembra, je še dodal.

»Na tem sestanku sva se dogovorila, na kakšen način bodo uporabljena sredstva, ki so jih novi lastniki vplačali kot kupnino na račun pri notarju, in s tem sva odpravila še zadnje ovire na prevzemni poti,« je zatrdil ameriško-srbski poslovnež, ki je sredi junija 2015 prevzel Olimpijo in jo v sezoni 2015/16 popeljal do naslova državnih prvakov po 21 letih.