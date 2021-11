Svoj ponovni prihod na sceno in novi studijski album je skupina, ki jo sestavljajo pevki Anni-Frid Lyngstad in Agnetha Faltskog ter pevca Bjorn Ulvaeus in Benny Andersson, napovedovala že dlje časa, uradno pa ga je potrdila leta 2018, ko se je lotila snemanja prvih skladb za album..

Oboževalcem so za pokušino že ponudili tri single: Just A Notion, I Still Have Faith in You in Don't Shut Me Down. Zlasti za skladbo Just A Notion velja, da prinaša značilne Abbine melodije, kar pa ni naključje, saj je bila posneta že leta 1978, a so jo tedaj zavrgli.

Kot danes pravijo člani, se nove pesmi ne morejo primerjati z uspešnicami, kot so bile Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia, The Winner Takes It All ali Money, Money, Money, vendar se kljub temu ne bojijo, da bi z njimi razočarali svoje oboževalce.