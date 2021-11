Morrison je povedal novinarjem, da bodo danes enkrat dosegli cilj 80-odstotne precepljenosti. »To pomeni, da smo premagali vse izzive, ki smo jih imeli z dobavo, ki ni prišla iz Evrope in s podobnimi stvarmi. In smo napredovali in rešili problem,« je dejal.

»Avstralija okreva in se prebija iz pandemije covida-19,« je dodal.

Premier je pohvalil državljane, da saj so sami poskrbeli, da je Avstralija dosegla ta cilj. »Izpolnili ste svoj del dogovora in vlada bo izpolnila svojega,« je še povedal.

Ko bodo enkrat uradno potrdili mejnik, namerava vlada uvesti minimalne trajne omejitve za širjenje novega koronavirusa. Po potrebi bodo ponekod uvajali tudi ciljna zaprtja, ne bo pa več splošnega zaprtja celotnih mest ali zveznih držav.