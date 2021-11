V Avstriji več kot 9000 novih okužb

V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili še 9388 okužb z novim koronavirusom, s čimer so skoraj podrli dosedanji rekord iz lanskega novembra, ko so v 24 urah potrdili 9586 okužb. V zadnjem dnevu je umrlo še 32 covidnih bolnikov. Povečuje se tudi pritisk na bolnišnice.