V soboto bo na Primorskem in na severovzhodu precej jasno. Drugod bo pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala večinoma zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na severozahodu okoli -2, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 7 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu in jugu bo občasno možen rahel dež. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. V ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Na Primorskem bo sredi dneva spet zapihala burja.

Vremenska slika: Od zahoda sega nad vzhodne Alpe in severozahodni Balkan območje visokega zračnega tlaka. K nam od vzhoda doteka v nižjih zračnih plasteh razmeroma vlažen in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu ter v sosednjih krajih Italije precej jasno s šibko burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v sosednjih krajih Hrvaške bo občasno deževalo. V soboto bo ob severnem Jadranu ter v sosednjih krajih Italije in na avstrijskem Koroškem precej jasno, burja ob Jadranu se bo okrepila. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden. Tudi v soboto bo večji del dneva vpliv ugoden, popoldne ali zvečer pa se bo pri vremensko bolj občutljivih pojavila manjša obremenitev, ki se bo v noči na nedeljo nekoliko stopnjevala.