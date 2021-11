Zavrnitev proračuna je po besedah predsednika Portugalske popolnoma omajalo podporo vladi. Zato skoraj ni imel več druge možnosti kot sklicati volitve, je dodal. Leto 2022 bo odločilno leto za trajen izhod iz pandemije in socialne krize, je poudaril.

Parlament je konec oktobra zavrnil predlog proračuna, kar se je zgodilo prvič od leta 1974. Costa je namreč izgubil podporo nekaterih manjših levih strank, ki niso podprle proračuna, saj da bi morala vlada več nameniti za javne storitve.

Glasovanje pa ni avtomatično sprožilo predčasnih volitev. Pooblastilo za razpustitev parlamenta ima namreč predsednik države.

Premier in vodja socialistov Antonio Costa, ki se je že oddaljil od skrajno levih strank, ki so ga podpirale od leta 2015, je po sklicu predčasnih volitev napovedal kampanjo za okrepljeno, stabilno in trajno večino. Na drugi strani pa se desna opozicija medtem predvsem sooča z notranjim razkolom.