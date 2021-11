Kongresa se je v omejeni zasedbi udeležilo 50 delegatov iz vse Slovenije. Poleg združitve pa so sprejeli tudi programsko resolucijo in imenovali delovno skupino za izvedbo pravno formalnih postopkov združitve, so zapisali v sporočilu za javnost.

Predsednik GAS Alojz Kovšca je za STA povedal, da pričakujejo, da se bodo s SMC zelo poenotili na nekaterih področjih "kot je decentralizacija države, za nas je uvedba pokrajin eden izmed ključnih elementov, vitka država, debirokratizacija". Dodal je, da se morajo lotiti ne samo gospodarstva, ampak tudi šolskega sistema, ki bo zagotavljal primerne kadre za gospodarski razvoj. "Lotili se bomo tudi tega, da je gospodarski razvoj trajnosten, ekološko sprejemljiv pa tudi socialno naravnan," je po kongresu dejal Kovšca.

"Govoriti o tem, kdo bo vodil stranko, se nam je zdelo nekorektno. Mislim da smo tukaj zelo odprti," je povedal Kovšca. V igri pa sta med drugimi tako Kovšca kot predsednik SMC Zdravko Počivalšek.

GAS za združeno stranko predlaga ime Svobodna izbira. "Simbolično poskušamo poslati sporočilo volivcem, da ni nujno, da si levo, ni nujno da si desno, ampak da imaš možnost izbire. Je tudi za tiste, ki se ne delijo po svetovnem nazoru, ideološki pripadnosti, ampak razmišljajo povezovalno, razmišljajo konstruktivno za naprej," je izbiro predloga za ime stranke pojasnil Kovšca.

Osrednje vprašanje kongresa je bilo, kako naprej. Po njihovem mnenju je najprej potrebno konsolidirati združeno stranko, šele nato pa bodo lahko razmišljali o pridruževanju drugih. Kovšca je za STA še dejal, da imajo veliko sogovornikov in da so nekatere stranke in županske liste že izrazile voljo za sodelovanje.

"Eno temeljnih sporočil naše stranke za združeno stranko je, da je treba kulturo političnega dialoga takoj in korenito spremeniti. Brez izključevanja, brez zmerjanja, brez rušenja kogarkoli, ampak iskanje skupnih rešitev. Če že ni možen konsenz pa vsaj preglasovanje na kulturen način," je poudaril Kovšca. Ne želijo si, da jih kdo imenuje 'antikul' ali 'antiJanša', saj si želijo biti koalicija sodelovanja.

V stranki GAS želijo svoje ideje in cilje širiti z združevanjem, povezovanjem in sodelovanjem s posamezniki, političnimi strankami ter z drugimi tovrstnimi pobudami, ki zagovarjajo podobne vrednote. Njihove vrednote so tradicija krščanstva, spoštovanje družine in družinskih vrednot, ljudskih običajev, ohranjanje snovne in nesnovne kulturne dediščine. Vrednota je tudi slovenska zemlja, podeželje, ki predstavlja zagotovilo za neodvisnost in preživetje, zato ga je treba ceniti in negovati, ter vrednote sodelovanja, spoštovanja in zaupanja, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kongres SMC in GAS je zaenkrat predviden 4. decembra, a se v stranki zavedajo epidemioloških razmer. "Če nam bodo razmere to dovoljevale, bi bilo lepo, da bi bil kongres v polnem številu, s čim več člani," je za STA še dejal Kovšca.

Delegati SMC so na kongresu 16. septembra predsedniku stranke Zdravku Počivalšku podelili mandat za dogovore o združevanju, povezovanju in sodelovanju s sorodnimi strankami. O združitvi z GAS, so se takrat že pogovarjali, z dvema strankama pa so delali na predvolilnem povezovanju. Skupaj s temi tremi strankami in še nekaj neodvisnimi župani po Počivalškovih navedbah delajo na oblikovanju liberalnega centra.