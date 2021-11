Prejel jo je za roman The Promise (Obljuba) o belopolti družini, ki ni izpolnila obljube in je svoje domovanje zapustila temnopolti služkinji. Galgut je bil za to nagrado nominiran tretjič.

»To je bilo odlično leto za afriško literaturo in nagrado bi rad sprejel v imenu vseh izpovedanih in neizpovedanih zgodb, pisateljev, za katere smo slišali, in tistih, o katerih se ni še nikoli slišalo s te sijajne celine, ki ji pripadam. Prosim, poslušajte nas še naprej, še veliko več imamo povedati,« je rekel ob prejemu nagrade. Galgut je tretji dobitnik bookerja iz Južne Afrike, potem ko sta nagrado že prejela Nadine Gordimer in J. M. Coetzee. Za bookerja je bil nominiran tudi leta 2003 za roman Good Doctor in leta 2010 za roman In a Strange Room.