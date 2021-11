Zaradi velikega števila okužb s koronavirusom so minuli teden policisti poostrili nadzor nad spoštovanjem ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Prav tako so sodelovali v nadzorih z zdravstveno in drugimi inšpekcijami. Odkrili so sedem ponarejenih potrdil o izpolnjevanju PCT-pogoja.

Na mejnih prehodih so odkrili tri ponarejena potrdila o testiranju oziroma cepljenju. Šestindvajsetega oktobra so na PMP Jelšane ob vstopu v državo obravnavali naša državljana, ki sta ob mejni kontroli pokazala ponarejena PCR-testa. Drugega novembra so na Obrežju prav tako pri vstopu v Slovenijo kontrolirali državljana BiH, ki jim je izročil ponarejeno potrdilo Srbije o opravljenem cepljenju proti covidu-19.

Mejni policisti so obravnavali tudi dva primera ponarejenih potrdil o prebolelosti. Petindvajsetega oktobra je slovenski državljan na Obrežju policistom izročil zdravniško potrdilo o prebolelem covidu-19, vendar brez odtisnjenih žigov, zaradi česar so posumili, da gre za ponaredek. Tudi na PMP Rogatec je Slovenka 1. novembra pokazala potrdilo o prebolelosti, ki ni bilo verodostojno.

V notranjosti države so odkrili dva primera ponarejenih potrdil o testiranju s hitrim antigenskim testom (HAT). In sicer so 25. oktobra prejeli prijavo zdravstvenega inšpektorata, ki je pri trgovcu preverjal PCT-pogoj in naletel na sumljivo potrdilo o opravljenem HAT. Šestindvajsetega oktobra pa so mariborski pravosodni policisti obvestili policijo, da je ena od obiskovalk, državljanka Slovenije, pokazala ponarejeno potrdilo o testiranju na koronavirus.