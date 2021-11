Z močnim sporočilom, da Tajvan ni sam, je otok pred kitajsko celino, ki ga uradni Peking pojmuje za svojo »odpadniško provinco«, s katero se hoče spet združiti, obiskala sedemčlanska delegacija evropskega parlamenta. Poslanci posebnega odbora evropskega parlamenta proti tujemu vmešavanju v vse evropske demokratične procese (INGE) so se kot doslej najvišja evropska delegacija v Tajvanu srečali s celotnim tamkajšnjim političnim vodstvom. Že sam obisk parlamentarcev iz različnih političnih skupin evropskega parlamenta je v Pekingu povzročil precej nejevolje.

Kitajske oblasti namreč stike na visoki ravni s tajvanskimi politiki razumejo kot dvome o politiki »ene Kitajske«, zato tudi izraženo »globoko nezadovoljstvo« kitajskega zunanjega ministrstva nad evropsko delegacijo v Tajpeju ni bilo presenečenje. Obisk evropskih politikov se namreč v Pekingu pojmuje kot poseg v ozemeljsko celovitost Kitajske. Še posebej so kitajske oblasti negodovale, da je delegacijo vodil Raphael Glucksmann, eden izmed evropskih politikov, ki so jim v Pekingu spomladi prepovedali vstop na celinsko Kitajsko, Hongkong in Macau. Takratne kitajske sankcije proti politikom in akademikom v Evropski uniji so bile protiukrep Pekinga na uvedene sankcije Evropske unije zaradi podjarmljenja Ujgurov v kitajski provinci Xijang.

Zanimanje za tajvanske čipe Obisk na eni izmed nevralgičnih točk jugovzhodne Azije, kjer se določajo tudi prihodnji odnosi med Zahodom in Kitajsko, je zelo pomemben, saj bi utegnil nakazovati tkanje tesnejših odnosov Evropske unije s Tajvanom. Teh se je Evropska unija doslej izogibala – diplomatskih odnosov s Tajvanom nima vzpostavljenih nobena članica EU –, a zanimanje za tesnejše sodelovanje na gospodarskem področju že dlje časa obstaja. S Tajvanom si EU želi že šest let skleniti prostotrgovinski sporazum, a razen uvrstitve na evropski seznam tovrstnih potencialnih gospodarskih partneric zamisel ni bila realizirana, predvsem za to, da se ne bi vznejevoljilo Kitajske. V času pandemije porušenih dobavnih verig in v želji po večji strateški avtonomiji se zdaj Evropska unija vse bolj ozira tudi proti Tajvanu, ki proizvede kar 90 odstotkov vseh čipov, potrebnih v najrazličnejših vejah industrije, tudi v avtomobilski. Tamkajšnja podjetja se poskuša prepričati, da bi vlagala tudi v gradnjo produkcijskih obratov za čipe na tleh v Evropski uniji in ne zgolj v ZDA. Ko so pred tedni kitajska bojna letala vse pogosteje vstopala v tajvanski zračni prostor (tako imenovano identifikacijsko območje zračne obrambe), je podpredsednica evropske komisije Margrethe Vestager ostro obsodila te vdore in ocenila, da bi kitajske grožnje samovladi Tajvana utegnile tudi zaradi njihove dobave čipov Evropski uniji imeti neposreden vpliv na evropsko varnost.

Neenotna politika EU »Naš obisk naj se pojmuje kot prvi pomemben korak (k tesnejšemu sodelovanju, op. a.),« je med obiskom v Tajpeju dejal Glucksmann, ki je vnovič pozval Evropsko unijo k tesnejšim odnosom s Tajvanom, kot je to že pred kratkim storil evropski parlament s sprejeto neobvezujočo resolucijo. Ali bo Evropska unija kot celota oziroma posamezne države članice sledile tem pozivom, ki vključujejo tudi srečanja na višjih političnih ravneh, je vprašljivo. Da v EU ne obstaja enotna politika okoli tega vprašanja, se je pokazalo tudi med nedavnim obiskom tajvanskega zunanjega ministra Josepha Wuja v Evropski uniji, ko so ga sprejeli zgolj na Češkem in Slovaškem.