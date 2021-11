»Danes lahko rečemo, da je na vidiku konec obdobja premoga,« je zadovoljno zvenel Aluk Sharma, predsedujoči podnebne konference Združenih narodov (COP26), ki poteka v Glasgowu. K optimizmu, da se končuje obdobje energenta, ki zelo onesnažuje, ga je privedla zaveza 77 držav za postopno opustitev premoga v energetskem miksu in končanju gradnje termoelektrarn. Neobvezujoče zaveze predvidevajo, da bi bogate države opustile proizvodnjo energije v termoelektrarnah do leta 2040, revnejše pa do leta 2050.

Toda eni izmed ključnih zavez za zmanjšanje toplogrednih plinov se je doslej pridružila manj kot polovica članic mednarodne skupnosti. Med njimi tudi ni največjih uporabnic energije, pridobljene s pomočjo premoga – Avstralije, Indije, Kitajske, po drugi strani pa so se tem zavezam pridružile tudi velike proizvajalke premoga – Poljska, Vietnam, Čile in Indonezija.

Medtem ko se razpravlja o reševanju podnebja, je za razburjenje poskrbelo razkritje, da je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen junija za pot med Dunajem in Bratislavo (razdalja je manjša od sto kilometrov) – za 19 minut leta – uporabila kar zasebno letalo. Podobni očitki dvoličnosti letijo tudi na britanskega premiera Borisa Johnsona, ki je v torek po vrhu v Glasgowu sedel v vladno letalo in se odpeljal na večerjo v elitni londonski klub. agencije