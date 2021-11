V okviru projekta Odprti Balkan, v katerem (za zdaj le) tri balkanske države po zgledu Evropske gospodarske skupnosti in pozneje EU postopno odpravljajo meje in se povezujejo v skupni trg, je srbski predsednik Aleksandar Vučić v Beogradu gostil albanskega premierja Edija Ramo in podpredsednika makedonske vlade Nikolo Dimitrova. Premier Zoran Zaev ni prišel, ker je odstopil po nedavnem porazu svojih socialdemokratov na lokalnih volitvah.

Na vrhu v Tirani, ki bo decembra, bodo voditelji treh držav preučili, ali so uspešno zmanjšali čakalno dobo na mejah. Tedaj naj bi tudi uredili vprašanje priznanja delovnih dovoljenj in diplom v vseh treh državah.

Vučić, Rama in Dimitrov so na srečanju svojim gospodarstvenikom, ki so jih spremljali, obljubili, da bo v naslednjih desetih dneh ustanovljen svet za implementacijo (sestavljen bo iz visokih uradnikov carine in inšpekcij iz treh držav) odpravil mukotrpno čakanje kamionov na mejah, ki lahko traja tudi 30 ur. Zadevo naj bi uredili s pomočjo računalniškega sistema tako, da bi na primer srbski prevoznik hitro dobil vse dokumente za carino že v svojem mestu, potem pa bi brez daljšega zaustavljanja na mejah lahko čez Makedonijo vozil blago v Albanijo, kjer bi spet, tudi tokrat brez čakanja, opravil carinske formalnosti.

V pobudo vabijo tudi preostale države Balkana

Vučić, Rama in Dimitrov so na skupni novinarski konferenci poudarili, da je pobuda Odprti Balkan res odprta za vse in da vanjo vabijo Bosno in Hercegovino (BiH), Črno goro in Kosovo, ki so doslej zavračale sodelovanje. Vseh šest balkanskih držav, ki niso članice EU, sicer sodeluje v berlinskem procesu, ki ga po vrhu na Brdu z milijardami evrov sponzorira EU, a za zdaj je, kar zadeva skupni trg, vse ostalo samo pri dobrih namenih.

Medtem se pri Odprtem Balkanu, ki pa kot pobuda od EU ne dobi nobenih sredstev, že postopoma ustvarja skupni trg. V Beograd sta zdaj prišli tudi delegaciji iz Sarajeva in Prištine, in to na iniciativo Atlantskega sveta, ameriškega mislišča, ki je tudi sodeloval na vrhu Odprtega Balkana.

V sredo se je skupne neformalne večerje udeležil tudi črnogorski premier Zdravko Krivokapić. Rama je na novinarski konferenci razkril, da Črna gora upa, da bo prihodnje leto sprejeta v EU. Dejal je še, da so Albanci in Srbi nekaj podobnega kot Francozi in Nemci, ki so začeli po drugi svetovni vojni gospodarsko sodelovanje. Vučić je zatem vprašal, kdo bo Francija in kdo Nemčija.