Sberbank se umika iz bank, sledi umik iz Fortenove

Umiku največje ruske banke Sberbank, ki je v državni lasti, iz srednje in vzhodne Evrope bo sledil še umik iz Fortenove, lastnice Mercatorja. Sberbankinih 162 bank bodo prevzele Gorenjska banka, AIK banka in ciprska družba, ki so povezane s srbskim poslovnežem Miodragom Kostićem.