Po oceni direktorice AI Slovenija Nataše Posel je Slovenija za popravo krivic naredila najmanj, kar je bilo možno. »Okoli polovici izbrisanih ni povrnila statusa stalnega prebivalca; priznane so jim bile zgolj mizerne odškodnine, neprimerljivo nižje, kot jih je izbrisanim določilo evropsko sodišče za človekove pravice. Prav tako o tem mlajše generacije v okviru pouka komaj kaj slišijo. Uradnega opravičila ni bilo,« so njene besede povzeli v sporočilu za javnost.

Skupni imenovalec skoraj vseh izbrisanih je bil, da so na ozemlju Slovenije živeli zakonito in da so prihajali iz drugih republik nekdanje Jugoslavije. »Izbrisani niso bili državljani Nemčije, Avstrije, Italije ali kakšne druge države, ki so imeli dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji. Pravni status slednjih se je v novi državi Sloveniji po zakonu priznal,« so zapisali.

»Ko so slovenske oblasti tistega februarja pred skoraj 30 leti izbrisale ljudi, jih o tem niso niti obvestile ali jim dale možnosti pritožbe. Ljudje so izvedeli, da so na papirju prenehali obstajati, ko so na tak ali drugačen način prišli v stik z oblastmi, na primer, ko so jim potekli dokumenti,« je še spomnila direktorica.

Ker so jim oblasti odvzele pravni status, so bili mnogi deportirani iz Slovenije, niso imeli dostopa do zdravnika, socialnih pomoči, delodajalci so morali prekiniti njihove zaposlitve, njihovih otrok po rojstvu niso vpisali v matične knjige, številne družine so ostale razbite, so zapisali v AI Slovenija.