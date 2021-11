Toda v stilu »darila Danajcev« njeno odstranjevanje s tem ni bilo končano. Gnetenje na TVS je trajalo štiri leta, vse do letos, 2021, ko je cunami s personalnimi spremembami dobil največjo moč, da se lahko s spremembo programske sheme ljubosumni konkurenti in konkurentke na upravnopravni »čisti« način znebijo mnogo sposobnejše voditeljice od večine njih, ki zvesto služijo gospodarju teme.

Takrat sem naivno pričakoval umik tistih iz ozadja, ki so ji rušili integriteto. Zdaj so prišli na plano, seveda z vso polnomočnostjo, da motečo Tanjo Gobec dokončno odrežejo, na kar so potrpežljivo in prituhnjeno čakali štiri leta.

Marjan Zavšek, Laško