Muslimanski svet ima že dlje časa aplikacijo za molitvene čase in pride prav vsaj petkrat na dan. Ta aplikacija določa natančen čas molitve in ne glede na to, kje v svetu ste, vam nakaže smer Meke. Musliman mora biti pri svoji molitvi obrnjen proti Meki. Izraz qibla pomeni zapovedano smer proti Meki (nekdaj proti Jeruzalemu). Tudi pokop mrtvih zahteva upoštevanje qible.

Luč sveta je ugledala še ena aplikacija, click to pray, namenjena katoliškim vernikom (Dnevnik, 3. novembra). Če kliknete naslov tega članka na svojem pametnem telefonu, dobite direkten kontakt s Stvarnikom, v katerega verjamete, in to samo, če najprej ustrezno aplikacijo vnesete na svoj telefon. Vatikan se je domislil, da zaradi osipa vernikov, ki jih motijo nekrščanska dejanja vse več duhovnikov, in zaradi zlodeja z imenom covid-19, ki prazni cerkvene pušice, pripravi za pametne telefone aplikacijo, ki vas spomni, kdaj je treba moliti in tudi cerkev obiskovati. Prvotno aplikacijo, namenjeno Portugalcem, je Vatikan posodobil in velja za ves svet. Cerkvena razlaga namena aplikacije je: »Molitev je srce poslanstva Cerkve, zato molitvena aplikacija postane prostor osebnih srečanj z Gospodom. Poleg bistvenega, splošnega molitvenega namena in namena za evangelizacijo bo aplikacija tudi ponudila tri izbrane molitve na dan. Jutranjo molitev z Jezusom, da bi se v življenju podali z Gospodom. Molitev sredi dneva, da bi bili bolj odprti za Svetega duha. Večerno molitev, da bi ob koncu dneva skupaj z Gospodom pogledali, kako smo bili razpoložljivi za Kristusovo poslanstvo. Na voljo bo tudi možnost, da uporabniki napišejo lastno molitev.«

Nova aplikacija je napisana v sedmih jezikih. Gospod, ki ga omenja aplikacija v svojem navodilu, lahko izbira poljubnega med njimi. Vernike, ki jih Cerkev nauči, da molijo Bogu, bo mogoče zmotilo tudi to, da ga Cerkev v tej aplikaciji imenuje le Gospod in ne Bog.

Ta cerkveni projekt je zahteval veliko truda, saj bo za Cerkev to zelo koristna aplikacija. Izkoristite ponujeno priložnost in na pametnem telefonu odtipkajte »click to pray«.

Druga možnost je, da na googlu odtipkate avtorja tega članka.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani